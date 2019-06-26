2019-06-26T17:39:05+03:00
Общество

Под Волгоградом главу сельсовета лишили мандата

Чиновница забыла отчитаться о доходах
Юлия Данильченко
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Каждый год чиновники отчитываются о доходах, но председатель сельского Совета Зарянского сельского поселения Калачевского муниципального района Ольга Мурашкина не сделала этого. По словам главы сельсовета, она попросту забыла о сроках и даже готова была исправить ситуацию, но в ее действиях усмотрели грубое нарушение антикоррупционного законодательства и наказали по всей строгости. А именно - лишили депутатского мандата.

Такое решение было принято по инициативе местной прокуратуры.

- Установлено, что в текущем году в установленный срок не представлены сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и супруга, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Несмотря на то, что председателя сельсовет досрочно лишился, работать он все же продолжает: кворум сохранили. Осталось только найти нового главу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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