В трюме баржи под Астраханью нашли тело 54-летнего капитана

СЕГОДНЯ 17:26 2019-06-26T17:28:39+03:00

На его теле не обнаружили следов насильственной смерти

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26 июня 2019 года рабочие нашли тело своего капитана – 54-летнего мужчины, который работал на нефтеналивной барже. Та в момент гибели шкипера находилась в поселке Ильинка Икрянинского района Астраханской области на территории ООО «Экоплюс».

На место оперативно приехали сотрудники следственного отдела. Тело извлекли из трюма. После осмотра судмедэксперты пришли к выводу, что следов насильственной смерти нет.

- В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, опрошены руководство и члены команды, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU