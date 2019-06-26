Волгоградки в этом году чаще рожали мальчиков, чем девочек

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-26T16:49:41+03:00

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По статистике на 10 девчонок всего 9 ребят. Но когда глядишь на соотношении полов среди родившихся, начинаешь сомневаться в таких данных. За полгода в Волгоградской области на свет родились 4143 мальчика и 3753 девочки. Среди них 160 двоен. Первенцы появились у 7736 женщин. То есть только около двухсот мама захотели еще раз стать мамами. Хотя государство поддерживает их финансово. По крайней мере, первые несколько лет.

Если волгоградка встала на учет до 12 недели, то получает разовую выплату в 628,47 рублей. При рождении малыша ей приходят на карту 16759,09 рублей. С начала года это пособие получили 2457 семей на сумму 41,7 миллионов рублей.

На оплату декретных федеральная служба социального страхования направила более 208, 6 миллионов рублей. Затем до полутора лет на ребенка приходит пособие по уходу. Среднее в Волгограде 8201 рубль.

На прямой линии президент объявил об увеличении пособия на ребенка от полутора лет до 3 с 50 рублей в несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU