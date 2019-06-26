В Волгограде насчитали 264 тысячи автомобилей

СЕГОДНЯ 16:47 2019-06-26T16:47:06+03:00

Оказалось, что во Владивостоке, где всего 610 тысяч жителей, машин больше, чем в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Сегодня машина уже действительно не роскошь, а средство передвижения. Численность авто в городах растет почти в геометрической прогрессии. Эксперты «Автостата» решили подсчитать, в каких городах России больше всего машин. Результаты, надо сказать, не удивили. Впереди всех - Москва и Питер (3,7 и 1,75 миллиона автомобилей соответственно). В остальных городах численность авто измеряется в тысячах. Волгоград тоже попал в ТОП-20. Но при этом только Волгоград и Пермь - единственные города-миллионники, которые уступили место в таблице «меньшему собрату».

В ТОП-16 по числу автомобилей выстроились в ряд почти все города-миллионники: на третьем месте Екатеринбург, за ним - Новосибирск, затем Самара. Далее в порядке уменьшения: Казань (374 тысяч), Нижний Новгород (361 тысяч), Краснодар (341 тысяч), Челябинск (331 тысяч), Воронеж (330 тысяч), Омск (329 тысяч), Ростов-на-Дону (325 тысяч), Красноярск (322 тысяч), Уфа (320 тысяч). А вот Волгоград с его 264 тысячами машинами оказался лишь 16-м в списке, уступив 15-ю строчку Владивостоку, где насчитали 309 тысяч машин на 610 тысяч жителей. Еще один город-миллионник - Пермь - оказался на 18-м месте с 252 тысячами авто. 17-ю же строчку занял Саратов, опередив пермяков всего на тысячу авто.

В ТОП-20 также вошли Тюмень и Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU