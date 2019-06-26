В Волжском из окна выпал полуторагодовалый малыш

СЕГОДНЯ 16:08 2019-06-26T16:21:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Только вчера случилось ЧП в Дубовском районе – с третьего этажа выпала девочка. 26 июня очередное ЧП с ребенком.

- В Волжском на проспекте Ленина, 95 из окна второго этажа выпал полуторагодовалый мальчик, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Мама была в квартире, когда ее сынок решил залезть на подоконник поиграть. Женщине было некогда, поэтому она не обратила на это внимание. А зря. Окно было открыто. Малыш облокотился на москитную сетку. Она не выдержала веса ребенка, и тот полетел вниз - на асфальт. Только когда услышала крик сына, мамочка увидела, что случилось.

Ребенок ударился сильно головой. Очевидцы вызвали «скорую» и мальчика на скорой вместе с мамой отвезли в больницу №3. Сейчас им занимаются медики.

Родителей просят закрывать окна в квартире или покупать на них специальные замки. Стоят они недорого – около 200 рублей, но могут уберечь вашего ребенка от ЧП, а вас от мук совести.

ИСТОЧНИК KP.RU