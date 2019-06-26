За достройку проблемного ЖК «Эдем» в Волгограде инвестору подарили участок в центре

СЕГОДНЯ 16:05 2019-06-26T16:11:08+03:00

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Заброшенную высотку по бульвару 30-летия Победы, 32 в Волгограде наконец-то достроят, и обманутые дольщики получат таки свои квартиры. Речь идет о проблемном доме ЖК «Эдем», который вот уже пять лет ждут 125 дольщиков, вложивших свои деньги в строительство, но так и не получивших жилья. Только сейчас волгоградские власти нашли нового инвестора, который взялся исправить проблему предыдущего застройщика. Достраивать дом будет ООО «ВСПК». Но уговорить инвестора было непросто. В качестве «бонуса» компании предложили отдать без конкурса участок земли в центре Волгограда - по улице Дымченко, 7. Сейчас эта земля пустует.

Более того, сегодня 26 июня, на заседании гордумы депутаты даже изменили назначение этой земли с общественно-деловой зоны на зону, допускающую строительство многоквартирных жилых домов.

- В планах – строительство здесь жилья для решения проблем обманутых дольщиков, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградской гордумы. - Таким образом, вопрос обманутых дольщиков будет решен.

ИСТОЧНИК KP.RU