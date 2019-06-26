Иностранцы приезжают в Волгоград сделать УЗИ и вылечить зубы

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-26T15:01:19+03:00

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Волгоградцы привыкли жаловаться на нашу медицину: очереди, плохие врачи, медленное обслуживание. Но как оказалось, не все так плохо. Особенно, если пользуешься платными услугами. Волгоградские больницы в прошлом году обслужили 40 тысяч иностранцев. В этом за полгода нашей медициной воспользовались 24,6 тысяч жителей других государств. Большинство из них привлекают очень демократичные цены. Стоимость некоторых услуг за рубежом в десять раз выше. Так что едут к нам проходить диагностику, рожать, консультироваться у гинекологов, хирургов. Есть своя заграничная клиентская база и у стоматологов. Кстати, лечить зубы едут к нам и жители столицы, где одна пломба обойдется в 10 тысяч рублей.

Пилотными площадками для внедрения международного стандарта стали больницы №25, №7, №12, №28, №3, областная больница №1, детская областная больница, поликлиника №2, онкодиспансер, перинатальный центр №2.

ИСТОЧНИК KP.RU