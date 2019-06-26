Воры оставили волгоградский хутор и несколько ферм без света

СЕГОДНЯ 14:58 2019-06-26T14:58:28+03:00

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Один их поселков Руднянского района, а также несколько промышленных объектов остались без электроэнергии на четыре часа. Причем не из-за аварийной ситуации, а из-за злостных воришек. Злоумышленники украли энергооборудование с местной подстанции 110/10 кВ «Ильмень». Преступников не остановило даже то, что оборудование находилось под постоянным напряжением и одно неосторожное движение могло стоить им жизни.

Конечно же, специалисты МРСК «Юг» в кратчайшие сроки восстановили работу подстанции. Потребители почти не пострадали, а вот компания понесла убытки.

- Круг подозреваемых в краже уже определен, сейчас идет установление лиц, непосредственно совершивших преступление, - сообщают в компании "Россети Юг".

А пока правоохранители ищут воров, руководство энергокомпании напоминает: о любых фактах хищения электроэнергии, проникновения на энергообъекты, подозрительных можно и нужно сообщать по телефону доверия: 8 (8442) 96-45-50 (звонок бесплатный). Также информацию можно оставить на сайте компании в анонимной форме обратной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU