В семи районах Волгоградской области вели особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 14:44 2019-06-26T14:44:15+03:00

За разжигание костров волгоградцев могут оштрафовать на сумму до 8 тысяч рублей. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Штрафы за нарушения в особый период возрастают в два раза

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В ближайшие дни в Волгоградской области будет бушевать непогода, причем кое-где с грозами, а кое-где с испепеляющим солнцем и сорокоградусной жарой. Так, в Волгограде 26 и 28 июня пройдут кратковременные дожди, а в 26-ти сельских поселениях Светлоярского, Серафимовичского, Иловлинского, Кумылженского, Городищенского, Камышинского и Киквидзенского районов наоборот ввели дополнительные меры по предотвращению пожаров. А в семи поселениях главы и вовсе подписали распоряжения о введении особого противопожарного режима.

В частности, крайние меры ввели: в Болшечапурниковском поселении Светлоярского района; Чернореченском поселении Киквидзенского района; Зимняцком поселении Серафимовичского района; Новогригорьевском поселении Иловлинского района; Краснянском поселении Кумылженского района; Ерзовском и Новорогачинском поселении Городищенского района; в городском поселении Петров Вал, Мичуринском, Лебяжинском, Антиповском, Гуселском, Семеновском, Сестренском, Воднобуерачном, Белогорском, Саломатинском, Усть-Грязнухинском, Чухонастовском, Нижнедобринском, Верхнедобринском, Костаревском, Таловском, Петрунинском, Терновском и Уметовского сельских поселениях Камышинского района.

Напомним, что при действии особого противопожарного режима запрещено разводить костры, жечь мусор, стерню, сухую траву, листву и камыш, а также проводить все виды пожароопасных работ. В этот период штрафы за нарушение возрастают в два раза.

Для справки: штрафы в обычный период на граждан - от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей; на предпринимателей, - от 30 до 40 тысяч рублей; на юрлиц - от 200 до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU