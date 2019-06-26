В Астрахани за три дня утонули москвичка, подросток, пенсионер и волгоградец

СЕГОДНЯ 14:06 2019-06-26T14:06:01+03:00

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В Волгоградской и Астраханской областях столбик термометра в тени приближается к +40. В такую погоду всем хочется охладиться. Правда, в последнее время это все чаще приводит к трагедиям.

В Астраханской области за четыре дня утонули четыре человека. 21 июня исчезла жительница Московской области, которая приехала в село Никольское на Волгу вместе с друзьями. Женщина ушла на реку купаться и не вернулась. Тело нашли только 25 июня. 23 июня на реке Кутум погиб 83-летний пенсионер. ОН решил охладиться после изрядной дозы алкоголя. В этот же день волгоградец решился переплыть реку Ахтубу. Мужчина не рассчитал силы. Его хватило только до середины реки. Спасти 30-летнего молодого человека не успели.

А 22 июня в канале Лиманский-3 рядом с селом Промысловка утонул 15-летний школьник. Подросток заплыл слишком далеко и не смог выбраться.

Всем отдыхающим еще раз напоминают: купаться можно только в разрешенных местах, где есть спасатели. Также категорически нельзя заходить в воду пьяными – чаще всего гибнут как раз в состоянии алкогольного опьянения. Помните и про присмотр за детьми. Не упускайте их из виду.

ИСТОЧНИК KP.RU