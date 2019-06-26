2019-06-26T13:17:15+03:00
Общество

Средняя зарплата волгоградцев перевалила за 30 тысяч рублей

С начала года зарплаты выросли на 5,6%
Наталья ГЛАЗУНОВА
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А в реальности все повышение зарплат "съели" повышенные цены.А в реальности все повышение зарплат "съели" повышенные цены.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Для тех волгоградцев, кто еще сомневается, что они стали жить лучше и краше, Волгоградстат опубликовал очередную новость о повышении зарплат. Да, согласно статистике, зарплаты у волгоградцев растут и растут, и по сравнению с январем-июнем 2018-го уже поднялись в среднем на 5,6%. И на данный момент средняя заработная плата в Волгоградской области уже перевалила за 30 тысяч рублей. А если точнее, составляет 30788 рублей.

Впрочем, сотрудники Волгоградстата не отрицают, что все эти повышения благополучно «съедают» повышенные цены. Так что в реальности по сравнению с прошлым годом (с учетом индекса потребительских цен) зарплаты у волгоградцев выросли всего на 0,4%.

При этом надо учесть еще и тот факт, что в Волгоградской области одна из самых больших в ЮФО задолженностей по зарплате. По данным на 1 июня она составляет 165,4 миллиона рублей.

Ну и еще для сравнения: в соседской Ростовской области средняя зарплата к настоящему моменту составляет 31343,9 рублей и относительно показателей января-апреля 2018 года выросла на 8,5 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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