2019-06-26T12:29:35+03:00
Происшествия

Под Астраханью спасли пенсионерку, упавшую в колодец

Женщина осталась жива
Наталья ГЛАЗУНОВА
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ЧП случилось вечером 25 июня в поселке Ильинка Икрянинского района Астраханской области. У 60-летней женщина, которая проживает по улице Пионерская, во дворе дома уже много лет стоит заброшенный колодец. Воды в нем давно нет, поэтому его прикрыли досками и так оставили. Накануне вечером пенсионерка случайно облокотилась на стенку колодца, и вдруг доска не выдержала и женщина рухнула вниз головой. Спасло бабушку только то, что колодец был неглубоким - всего метра три до дна, ну и то, что в нем нет воды.

Крики женщины услышали супруг и сын пострадавшей, они и позвонили в экстренные службы.

На место ЧП оперативно прибыли спасатели ГКУ «Волгоспас», которые благополучно достали пенсионерку. Как рассказали "КП-Волгоград" в ведомстве, на удивление женщина оказалась цела и почти невредима. Пожаловалась только на боли в руке. Ее передали медработникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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