2019-06-26T12:10:42+03:00
Общество

В двенадцати сельских волгоградских школах в 2019-м отремонтируют спортзалы

Новые залы откроются в начале учебного года
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Двенадцать сельских школ Волгоградской области получат к новому учебному году обновленные спортзалы. Работа в них уже кипит. Ремонт сделают капитальный: заменят старые окна на пластиковые, смонтируют новую электропроводку, поставят новые светильники, выполнят реконструкцию стен и потолков, обновят напольное покрытие и даже установят новые профессиональные тренажеры. В число счастливчиков попали школы Быковского, Еланского, Жирновского, Киквидзенского, Новониколаевского, Октябрьского, Ольховского, Палласовского, Светлоярского, Урюпинского, Городищенского районов, а также города Михайловки.

- Сейчас на объектах ведутся демонтажные и подготовительные работы, заключаются контракты по закупке оборудования, - уточняют в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

Такое обновление стало возможным благодаря региональному проекту «Успех каждого ребенка», который осуществляется в рамках нацпроекта «Образование».

Теперь в этих школах не только уроки физкультуры станут проходить совершенно по-новому, но и откроются спортивные секции. А значит, больше детей смогут привлечь к занятиям спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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