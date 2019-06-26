2019-06-26T12:00:28+03:00
Происшествия

В Волгограде будут судить сиделку, убившую инвалида утюгом

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Жуткое преступление произошло еще 30 января. За 80-летним жителем Кировского района родственники наняли приглядывать сиделку – 53-летнюю женщину. Мужчина – инвалид 1 группы, практически сам не ходил, нуждался в постоянном уходе. В роковой день волгоградка вместе со стариком решили устроить банкет. Оба изрядно много выпили. Алкоголь ударил дедушке в голову и он снял с себя памперс. Женщина сильно рассердилась и потребовала его одеть. Но пенсионер отказался. Тогда сиделка схватила нож и утюг и стала беспорядочно избивать подопечного. Затем заснула. Утром отправилась в магазин. В этот время старика как раз пришли навестить родные. Они увидели тело родственника и вызвали полицию.

Свою вину женщина признала полностью и раскаялась. Она утверждает, чтобы была сильно пьяна и на нее накатила злость.

- Женщина нанесла старику не менее 10 колото-резаных и проникающих ранений рук, ног и живота, - уточняют в СУ СК по региону.

- Прокуратура подписала обвинительное заключение. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд. Бывшей сиделке грозит до 20 лет лишения свободы, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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