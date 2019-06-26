Волгоградец выиграл «золото» чемпионата Европы по дзюдо

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-26T11:38:51+03:00

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В эти дни в Белоруссии проходят II Европейские игры. Более четырех тысяч атлетов из 49 европейских стран борются здесь за медали в 15 видах спорта. И вот первые победители. И среди них наш земляк - волгоградец Арман Адамян. Наш борец выиграл «золото» на чемпионате континента по дзюдо в весовой категории до 100 килограммов.

Арман одолел в финальной схватке фаворита соревнований — спортсмена из Грузии Варлама Липартелиани. Это знаковая победа не только для спортсмена, но и для нашего региона. Ведь в последний раз успеха в этом олимпийском виде спорта Волгоградская область добивалась аж сорок лет назад - в 1979 году, когда командный чемпионат континента по дзюдо в составе советской сборной выиграл наш земляк Евгений Погорелов.

Надо отметить, что для Адамана это очередная ступень на пути к олимпу, в прошлом году он стал победителем молодежного первенства Европы-2018.

ИСТОЧНИК KP.RU