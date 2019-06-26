2019-06-26T11:55:45+03:00
Происшествия

В Волгограде до полусмерти избили таксиста из-за сломанного каблука

Полиция задержала 36-летнего волгоградца
Екатерина МАЛИНИНА
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Преступника задержали.Преступника задержали.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Вряд ли 23-летний таксист думал, что обычный стандартный вызов приведет его на больничную койку. Все произошло в понедельник. Молодой человек вез клиентку по адресу. Девушка расплатилась, но когда выходила, сломала каблук о машину – зацепилась. В адрес таксиста посыпались проклятия, на том и расстались. Но через час на телефон извозчика позвонили. Мужчина представился зятем той самой клиентки с туфлями. Он назначил волгоградцу встречу, на которой потребовал от него стоимость обуви и большую компенсацию морального вреда за переживания. Таксист, естественно, отказался. После этого он получил несколько сильных ударов в живот.

Молодого человека доставили на «скорой» в больницу. У него диагностировали закрытую травму живота и повреждение внутренних органов. О криминальном характере травмы врачи сообщили в полицию. Оперативники быстро нашли и задержали хулигана. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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