В Волгограде до полусмерти избили таксиста из-за сломанного каблука
Вряд ли 23-летний таксист думал, что обычный стандартный вызов приведет его на больничную койку. Все произошло в понедельник. Молодой человек вез клиентку по адресу. Девушка расплатилась, но когда выходила, сломала каблук о машину – зацепилась. В адрес таксиста посыпались проклятия, на том и расстались. Но через час на телефон извозчика позвонили. Мужчина представился зятем той самой клиентки с туфлями. Он назначил волгоградцу встречу, на которой потребовал от него стоимость обуви и большую компенсацию морального вреда за переживания. Таксист, естественно, отказался. После этого он получил несколько сильных ударов в живот.
Молодого человека доставили на «скорой» в больницу. У него диагностировали закрытую травму живота и повреждение внутренних органов. О криминальном характере травмы врачи сообщили в полицию. Оперативники быстро нашли и задержали хулигана. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU