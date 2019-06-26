2019-06-26T11:17:01+03:00
Происшествия

В Волгограде осудили старшину, избившего до больницы ефрейтора

Военнослужащий заплатит подчиненному 50 тысяч рублей в качестве компенсации
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дедовщина в армии существовала всегда, но лишь редкие ЧП выходят за пределы казарм и совсем уж изредка пострадавшие на службе военные добиваются наказания для своих обидчиков. Ефрейтор из воинский части, расположенной в Волгограде, смог добиться справедливости. 25 июня Волгоградский гарнизонный военный суд вынес приговор старшине Алексею Кириллову, который избил своего подчиненного. Его признали виновным в превышении своих полномочий и применении насилия.

А произошел конфликт между старшиной и ефрейтором 12 марта сего года в казарме №8, расположенной на полигоне в Волгоградской области. Кириллов обнаружил пропажу военного имущества, и посчитал, что в этом виновен ефрейтор. Заверения подчиненного в непричастности его к пропаже не убедили старшину. Тот кричал и требовал вернуть «потери». А потом в порыве гнева и вовсе пустил в ход кулаки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в гарнизонном суде, Кириллов ударил ефрейтора сначала в один глаз, а потом и во второй «причинив кровоподтеки правой и левой глазничных областей (кровоподтек верхнего и нижнего века левого глаза), кровоподтек левых скуловой и щечной областей, а также физическую боль и нравственные страдания».

Дело дошло до суда. На заседании старшина признал свою вину и раскаялся. По решению суда в качестве наказания он заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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