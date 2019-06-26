Астраханку поймали с посылкой запрещенных таблеток для похудения

СЕГОДНЯ 10:43 2019-06-26T10:43:23+03:00

Все сильнодействующие препараты женщина покупала на зарубежных сайтах и торговала ими без лицензии. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

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В погоне за красотой и стройным телом одни женщины изнуряют себя диетами и тренировками, а другие покупают таблетки для похудения. Правда, самые эффективные препараты, сжигающие жир, производят за рубежом. Но ввозить их могут только компании, которые имеют специальные лицензии. Однако, 54-летняя астраханка решила заработать на «толстушках», минуя закон. Она заказала импортные препараты на одном из зарубежных сайтов, оплатила и стала ждать заветную посылку. При получении ее и задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД совместно с коллегами из Астраханской таможни.

В посылке правоохранители нашли 140 блистеров и 20 банок, в которых было несколько тысяч капсул, а также ёмкости с жидкостями, являющиеся анорексигенными средствами. Всего - более 1 килограмма запрещённых к свободному обороту препаратов.

- Как показала экспертиза, все данные препараты для похудения содержат сибутрамин. Ввоз в Российскую Федерацию такого сильнодействующего вещества осуществляется только по соответствующим лицензиям, которые у фигурантки отсутствовали, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

На астраханку уже завели уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU