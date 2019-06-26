2019-06-26T10:26:08+03:00
Общество

В Астрахани подрядчик «наварил» на ремонте дороги два миллиона рублей

Директора фирмы будут судить за мошенничество
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Из бюджета бизнесмен получил 6,1 миллион, а потратил на дорогу всего 4,1 миллиона рублей.Из бюджета бизнесмен получил 6,1 миллион, а потратил на дорогу всего 4,1 миллиона рублей.
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О том, как в России наживаются на ремонте дорог, ходят легенды и анекдоты. Вот только не до смеха, когда из-за дорожников-махинаторов страдают водители. Одного такого ушлого бизнесмена, который решил нажиться на дорожном ремонте, в Астрахани намерены судить. Как установили следователи Кировского СО СУ СК по Астраханской области, директор подрядной организации «наварил» себе как минимум два миллиона рублей.

Фирме подследственного достался контракт на ремонт участка дороги от улицы Латышева до переулка Смоляной в Ленинском районе Астрахани. В декабре 2018-го директор фирмы предоставил в мэрию города акт о приемке выполненных работ. При этом объемы и суммы потраченных на ремонт денег были явно завышены. Но акт бизнесмену подписали, и он благополучно получил из областного бюджета 6,1 миллиона рублей. При этом фактическая стоимость работ составила 4,1 миллиона рублей.

- В результате бюджетам Астраханской области и МО «Город Астрахань» причинен ущерб на сумму более 2 миллионов рублей, которыми подозреваемый распорядился по своему усмотрению, - сообщают в СУ СК по Астраханской области. - На директора фирмы завели уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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