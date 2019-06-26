Под Волгоградом делец самовольно поставил вдоль трассы 11 кафе и кормил туристов

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-26T10:22:34+03:00

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По всей стране стараются привести в порядок придорожный бизнес. Сделать его цивилизованным, чтобы присказка из мультика про «кофе у дороги и протянешь ноги» осталась в прошлом. В Волгоградской области больше сотни кафе возле трасс. Но как оказалось, не все они законны. В Иловлинском районе будут сносить сразу 11 кафе. Все они принадлежат одному хозяину. Мужчина пару лет назад самовольной без каких либо разрешений и договоров взял и поставил на федеральной земле вдоль трассы «Каспий» свои заведения. Полтора года они приносили ему неплохую прибыль. При этом он не платил аренду.

- Нарушения обнаружили сотрудники Иловлинской прокуратуры. Они посчитали, что ущерб бюджету за это время составил 1 миллион 340 тысяч рублей. Их бизнесмену придется выплатить. Также обязали его и демонтировать все имеющиеся 11 объектов. 10 уже снесли, остался один, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU