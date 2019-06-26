2019-06-26T10:02:35+03:00
Общество

Роспотребнадзор запретил волгоградцам купаться в Волге на Тулака и Спартановке

В воде обнаружили превышение допустимых концентраций опасных веществ
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Лучше отправляйтесь купаться на левый берег Волги - там чище и уютнее.Лучше отправляйтесь купаться на левый берег Волги - там чище и уютнее.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Как удержаться и не окунуться в Волгу, когда в Волгограде стоит сорокоградусная жара? Вот люди, несмотря на запреты, и лезут в воду. А, между тем, купаться в реке у городского берега нельзя! Сотрудники регионального Роспотребнадзора еженедельно проверяют качество прибрежной воды, а также качество песка на городских пляжах, и результаты не радуют. Так, по результатам исследований за период с 17 по 21 июня, в двух пробах зафиксировано не соответствие требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям. В частности, превышения допустимых опасных веществ обнаружены в воде у пляжа, расположенного в Советском районе у набережной Тулака, а также в воде в пляжа на Спартановке (по улице Грамши,4).

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области не рекомендует использовать указанные зоны рекреации для купания!

- Все остальные проведенные лабораторные испытания воды водных объектов, почвы (песка) соответствуют установленным нормативам в полном объеме, - сообщают в ведомстве. - Возбудители патогенных кишечных инфекций в воде водоемов не обнаружены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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