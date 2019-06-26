В Волжском иномарка влетела под фуру с прицепом: двое в больнице

СЕГОДНЯ 09:42 2019-06-26T09:42:37+03:00

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Жуткое зрелище предстало перед полицейскими, которые приехали на улицу Севастопольскую в Волжском оформлять очередное ДТП. Там иномарка «Опель Астра» влетела под грузовик с прицепом. Да так, что от легковушки осталась лишь груда металла. Но самое печальное, что едва не погибли водитель и его пассажирка.

А случилось все примерно в 11 утра 25 июня. 32-летний астраханец со своей спутницей мчались на своем «Опель Астра» по Волжскому в направлении улицы Пушкина. И, видимо, водитель очень торопился, что пошел на рискованный обгон «МАЗа» с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. Во время маневра уже в последний момент водитель увидел встречное авто и попытался вернуться на свою полосу движения. Но было поздно и иномарка буквально «ушла» под грузовик.

- К счастью, все остались живы. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 30-летняя пассажирка доставлены в больницу, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU