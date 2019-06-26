2019-06-26T09:42:45+03:00
Происшествия

Волгоградцев просят помочь в поисках пропавшего после прогулки волжанина

Мужчина исчез еще осенью
Екатерина МАЛИНИНА
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Всех, кто знает, где находится мужчина, просят позвонить в полицию.Всех, кто знает, где находится мужчина, просят позвонить в полицию.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Волгограде каждый день пропадает несколько человек. Большинство из них возвращается домой: кто-то загулял у друзей, кто-то забыл сообщить родным о дальней поездке, кто-то захотел на денек почувствовать вольной жизни. Но есть случаи, когда человека не могут найти неделями и месяцами. Среди них и Александр Владимирович Ситников. Мужчине 57 лет, жил он в городе Волжском вместе с семьей. Но 30 октября прошлого года ушел из дома прогуляться, но так и не вернулся. Мобильный телефон отключен, на связь волжанин не выходит. Полицейские и родня обзвонили и родственников и знакомых, но он у них не появлялся.

Приметы Александра Ситникова: рост 175-178 сантиметров, светлые русые волосы, лицо овальное. Он вышел на прогулку в черной куртке, красной толстовке, серо-зеленых брюках, в черной шапке и черных туфлях.

Всех, кто видел похожего мужчину, просьба позвонить по телефонам 41-56-56 или 02.

Мужчина исчез после прогулки. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Мужчина исчез после прогулки.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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