2019-06-26T09:28:33+03:00
Происшествия

Под Волгоградом при взрыве на ТЭЦ обгорел рабочий

У пострадавшего медики диагностировали 80% ожогов тела
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Рабочий находится в реанимации в тяжелом состоянии.Рабочий находится в реанимации в тяжелом состоянии.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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ЧП произошло вечером 25 июня на ТЭЦ в городе Камышин Волгоградской области. Там как раз проводили профилактические ремонтные работы в одном из резервуаров, в котором хранилась вода. Рабочий покрывал грунтовкой внутреннюю поверхность пустой емкости. И вдруг примерно в пять часов вечера раздался взрыв внутри резервуара, от которого даже деформировался металлический корпус. Рабочий, который находился внутри, лишь каким-то чудом уцелел и смог самостоятельно выбраться наружу. Коллеги тут же вызвали «скорую». Медики диагностировали у него 80% ожогов тела. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. А следователи Камышинского СО СУ СК по региону выясняют причины случившегося.

- Полагают, что дело в грунтовке, в состав которой входят легковоспламенящиеся ингредиенты. Возможно в емкости скопились ядовитые пары и именно они привели к взрыву, - пока предварительно сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону. Уточняя, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшедшего, и только по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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