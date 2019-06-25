2019-06-25T22:11:52+03:00
Общество

В Волгограде ядовитый мусор с бывшего тракторного завода вывезли в пойму

Инвестора, который строит на месте завода торговый центр, накажут
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта ОНФ.Фото с сайта ОНФ.
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Жители улиц Брюсова, Ушакова, Михайлова, расположенных в Тракторозаводском районе Волгограда, забили тревогу, когда возле них в пойму реки Мокрая Мечетка грузовики стали свозить кучи строительного мусора. К делу подключились активисты ОНФ, которые обратились в природоохранную прокуратуру с требованием провести проверку данного безобразия. И не зря. Оказалось, что тонны грунта, который свалили на территории водоохранной зоны балки реки, представляют собой опасность.

Как показал химический анализ этого грунта, в нем повышенное содержание нефтепродуктов – степень заражения говорит о 4-м классе опасности.

- Подобные отходы должны обрабатываться и утилизироваться специальным образом, но они оказались в пойме Мечетки. В следующее половодье или при выпадении осадков это все попадет в Волгу. Кроме того, здесь расположены объекты археологического наследия – стоянка древнего человека эпохи палеолита, которая просто засыпается, – пояснил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в регионе Константин Глушенок.

Выяснилось, что вывозят этот грунт вперемежку с мусором с территории бывшего тракторного завода, где сейчас инвестор строит новый торговый центр. При этом по проекту землю должны были вывозить на полигон.

- Сейчас вывоз грунта в пойму прекращен. Будем возбуждать дело, – сообщил сотрудник областного госэконадзора Михаил Арсенов.

Обещают, что к проблеме привлекут также территориальную прокуратуру, так как затрагиваются градостроительные вопросы.

- Контролирующие органы оценят величину вреда, степень виновности нарушителей и примут меры. Мы будем добиваться очистки территории поймы от опасного грунта и локализации вреда, – заключил Глушенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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