2019-06-25T19:49:25+03:00
Общество

27 июня в Волгограде не будут продавать алкоголь

В День молодежи на спиртные напитки наложат «табу»
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Праздник будет безалкогольным!Праздник будет безалкогольным!
Изменить размер текста:

27 июня волгоградцы вместе со всей страной будут отмечать День молодежи. Праздник самых веселых, самых активных, самых спортивных. В этот день в Волгограде пройдет масса развлекательных мероприятий: флешмобы, фестивали, состязания и концерты. Будет весело. Причем, поверьте, даже без алкоголя. Но, чтобы оградить молодежь от «спиртного» соблазна в этот день в Волгограде и области ограничат продажу алкоголя.

Напомним, 27 июня входит в список трезвых дней в году (25 января – День студенчества, 1 июня – День защиты детей, 27 июня – День молодежи и 1 сентября – День знаний), когда торговать спиртными напитками запрещено. За нарушение требований должностным лицам грозит штраф в размере до 25 000 рублей, а юридическим – до 50 000 рублей. Исключения предоставлены только организациям, которые оказывают услуги общественного питания (кафе, рестораны, бары и тому подобные заведения).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За три года в Светлоярском районе уберут три свалки
Под Волгоградом после учений утонул военнослужащий
Волгоградец придумал угон авто, чтоб не платить за пьяное вождение
Пособие на третьего ребенка получат волгоградские семьи с детьми от прошлого брака
В Астрахани утонули женщина и подросток
В парке Аттракционов в Волгограде монтируют новую сцену
Ремонт дороги по мосту Волжской ГЭС ускорят: работать будут в две смены
Волгоградцу дали полтора года колонии строгого режима за пьяное вождение
Под Волгоградом в аварии с пассажирским автобусом погиб мужчина
Под Волгоградом двухлетняя девочка выпала из окна
Волгоградцу дали два с половиной года колонии за перевод 4 миллионов долларов в США
Волгоградским ученым предлагают побороться за премию в 200 тысяч рублей
В Волгограде перенесли автобусную остановку «улица Хиросимы»
80-летняя бабушка отдала за снятие порчи полмиллиона рублей
Успешные и красивые: в Волгограде выбрали победительниц Мисс Офис 2019
В Волгограде из-за незаконной врезки в водопровод 600 волгоградцев почти две недели сидели без воды
В Волгограде квадроцикл врезался в джип
Волгоградские пловцы стали первыми на первом этапе Кубка России
Под Астраханью тракторист проломил голову, когда делал ремонт машины
В Астрахани пристав прикинулся туристом, чтобы разоблачить аферы в турагентстве
Саранча атаковала два района Волгоградской области
В Волгоградской области в 2019-м обновят шесть кинотеатров
Волгоградских мотострелков подняли по тревоге