27 июня в Волгограде не будут продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 19:49 2019-06-25T19:49:25+03:00

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27 июня волгоградцы вместе со всей страной будут отмечать День молодежи. Праздник самых веселых, самых активных, самых спортивных. В этот день в Волгограде пройдет масса развлекательных мероприятий: флешмобы, фестивали, состязания и концерты. Будет весело. Причем, поверьте, даже без алкоголя. Но, чтобы оградить молодежь от «спиртного» соблазна в этот день в Волгограде и области ограничат продажу алкоголя.

Напомним, 27 июня входит в список трезвых дней в году (25 января – День студенчества, 1 июня – День защиты детей, 27 июня – День молодежи и 1 сентября – День знаний), когда торговать спиртными напитками запрещено. За нарушение требований должностным лицам грозит штраф в размере до 25 000 рублей, а юридическим – до 50 000 рублей. Исключения предоставлены только организациям, которые оказывают услуги общественного питания (кафе, рестораны, бары и тому подобные заведения).

ИСТОЧНИК KP.RU