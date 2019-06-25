За три года в Светлоярском районе уберут три свалки

СЕГОДНЯ 19:37 2019-06-25T19:37:21+03:00

На проекты по их ликвидации уже выделили более двух миллионов рублей

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С прошлого года в Светлоярском районе Волгоградской области кипит волна возмущений местных жителей, недовольных переносом кировской свалки на их территорию. Когда ситуация накалилась до предела, глава региона поставил задачу уделить особое внимание экологии в этом районе. И в облкомприроде утвердили план первоочередных мероприятий по обеспечению благоприятной окружающей среды на 2019-2021 годы. В этот план включили и ликвидацию трех свалок, которые долгие годы существуют в этом районе. В частности речь идет о свалках на территории Привольненского, Дубовоовражного и Светлоярского поселений. Их уберут в ближайшие три года. На эти цели из областного бюджета уже выделили субсидию в размере 2 миллиона 167 тысяч рублей. Деньги пойдут на разработку проектов по ликвидации этих свалок с последующей рекультивацией земельных участков.

- Сейчас проходят конкурсные процедуры, по итогам которых будет определен подрядчик – к разработке проекта он должен приступить уже в июле, - уточняют «КП-Волгоград» в облкомприроде.

ИСТОЧНИК KP.RU