Под Волгоградом после учений утонул военнослужащий

СЕГОДНЯ 19:10 2019-06-25T19:13:12+03:00

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Трагедия произошла в Калачевском районе Волгоградской области 24 июня. В одном из воинских подразделений не досчитались 26-летнего солдата. Только молодой человек был на занятиях и вдруг, как в воду канул. Оказалось, что так и случилось.

Военнослужащий находился с сослуживцами на полевом выезде на полигоне Прудбой. Сейчас в стране как раз проходит проверка боеготовности и подразделения подняли по тревоге. Справившись с поставленными задачами, солдат направился в магазин, расположенный в близлежащем поселке. По пути, видимо, решил сократить путь, и пошел через речку Карповку. Что произошло далее, теперь предстоит выяснить следователям. Установлено, что молодой человек в магазин не дошел. Его тело нашли позже в местной речушке. В следственном отделе Калачевского района уже проводят доследственную проверку по данному факту. Тело отправили на экспертизу, которая установит точную причину смерти бойца.

ИСТОЧНИК KP.RU