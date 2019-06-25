2019-06-25T18:49:30+03:00
Происшествия

Волгоградец придумал угон авто, чтоб не платить за пьяное вождение

Теперь мужчину будут судить за ложный донос
Наталья ГЛАЗУНОВА
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23-летний волгоградец решил «пошутить» с полицией, и теперь его будут судить за ложный донос. А началось все с того, что молодой человек сел за руль выпившим. Его «нетрезвое вождение» заметили сотрудники ДПС и потребовали остановиться, однако он не только не затормозил, а наоборот нажал на газ и скрылся во дворах. Чтобы избежать наказания, он бросил свой «ВАЗ-2115» у дома по улице Аральская. А на следующее утро отправился в полицию, но не для того, чтобы добровольно сдаться и признаться в содеянном, а чтобы написать заявление об угоне.

Правоохранители, к слову, предупредили его об ответственности за ложное сообщение, но парень уверенно поставил подпись под заявлением. Вот только правда вскрылась почти сразу.

- Молодой человек уже сознался в том, что соврал. За ложный донос ему может грозить до 2-х лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в ГЦ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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