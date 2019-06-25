2019-06-25T17:46:27+03:00
Общество

Пособие на третьего ребенка получат волгоградские семьи с детьми от прошлого брака

Правда, все дети должны воспитываться в одной семье
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ежемесячное пособие семья получает пока третьему ребенку не исполнится три года.Ежемесячное пособие семья получает пока третьему ребенку не исполнится три года.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Социальный кодекс Волгоградской области опять внесли изменения. На этот раз они коснутся пособий, которые выплачивают семьям при рождении третьего ребенка. Дело в том, что сейчас это пособие получают только те семьи, где третьего рожает одна женщина. А ведь не редко, пары сходятся, когда уже имеют детей от предыдущих браков. И совместный их ребенок становится третьим в семье, но вторым или даже первым для матери. Волгоградские законодатели решили исправить эту несправедливость.

- В соответствии с проектом право на ежемесячную денежную выплату будут также иметь многодетные семьи, в которых воспитываются дети от предыдущих браков, проживающие в семье совместно с матерью или отцом, - поясняют в Волгоградской облдуме.

Напомним, что данное пособие выплачивают до достижения ребенком трехлетнего возраста, и составляет оно 8 116 рублей. Сегодня эту выплату получают 12 195 детей. Социальное пособие выплачивается из областной казны на условиях софинансирования из федерального бюджета, на эти цели в 2019 году запланировано более 1,6 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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