В Астрахани утонули женщина и подросток
В жару люди естественно тянутся к водоемам, вот только о соблюдении правил на воде многие часто забывают. Отсюда и увеличение трагических ЧП. Так, за последнюю неделю в Астраханской области утонули два человека. 21 июня в Волге у села Никольское утонула 47-летняя женщина. Вечером она отправилась на пристань и там пропала. Ее тело до сих пор ищут спасатели.
А 22 июня трагедия произошла в Лиманском районе - там утонул 15-летняя девушка. Школьница отправилась на искусственный канал «Степной водный тракт» южнее села Промысловка. Неудачно прыгнула в воду и погибла.
- Тело утонувшего подростка обнаружено и передано сотрудникам полиции, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Астраханской области.
В тот же день чуть не погиб еще один подросток. 15-летний мальчишка вместе со своим 31-летним знакомым решили переплыть Волгу от Комсомольской набережной до острова Городской. Но на середине реки подросток выбился из сил и стал тонуть.
Парня, который сильной задрал голову вверх и беспорядочно молотил руками по воде, заметили инспекторы ГИМС ГУ МЧС по региону, которые как раз патрулировали этот участок. Они то и спасли утопающего.
- Парней вытащили из воды и на патрульном катере доставили на берег, - рассказывают в ведомстве.
ВАЖНО!
В ГУ МЧС напоминают:
- не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- в воде следует находиться не более 10-15 минут, при переохлаждении тела могут возникнуть судороги;
- не подплывайте близко к идущим судам, вблизи идущего теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт;
- не ныряйте в воду в незнакомом месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и потерять сознание;
- не оставляйте возле воды малышей, они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой.
В случае возникновения ЧС звоните по номеру «112».
ИСТОЧНИК KP.RU