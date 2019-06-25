В Астрахани утонули женщина и подросток

СЕГОДНЯ 17:21 2019-06-25T17:54:49+03:00

За неделю один подросток утонул, второго успели вытянуть из воды спасатели. Берегите себя! Фото: ГУ МЧС по Астраханской области

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В жару люди естественно тянутся к водоемам, вот только о соблюдении правил на воде многие часто забывают. Отсюда и увеличение трагических ЧП. Так, за последнюю неделю в Астраханской области утонули два человека. 21 июня в Волге у села Никольское утонула 47-летняя женщина. Вечером она отправилась на пристань и там пропала. Ее тело до сих пор ищут спасатели.

А 22 июня трагедия произошла в Лиманском районе - там утонул 15-летняя девушка. Школьница отправилась на искусственный канал «Степной водный тракт» южнее села Промысловка. Неудачно прыгнула в воду и погибла.

- Тело утонувшего подростка обнаружено и передано сотрудникам полиции, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Астраханской области.

В тот же день чуть не погиб еще один подросток. 15-летний мальчишка вместе со своим 31-летним знакомым решили переплыть Волгу от Комсомольской набережной до острова Городской. Но на середине реки подросток выбился из сил и стал тонуть.

Парня, который сильной задрал голову вверх и беспорядочно молотил руками по воде, заметили инспекторы ГИМС ГУ МЧС по региону, которые как раз патрулировали этот участок. Они то и спасли утопающего.

- Парней вытащили из воды и на патрульном катере доставили на берег, - рассказывают в ведомстве.

ВАЖНО!

В ГУ МЧС напоминают:

- не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- в воде следует находиться не более 10-15 минут, при переохлаждении тела могут возникнуть судороги;

- не подплывайте близко к идущим судам, вблизи идущего теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт;

- не ныряйте в воду в незнакомом месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и потерять сознание;

- не оставляйте возле воды малышей, они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой.

В случае возникновения ЧС звоните по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU