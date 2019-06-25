2019-06-25T16:53:51+03:00
Общество

В парке Аттракционов в Волгограде монтируют новую сцену

Летняя эстрада будет площадью 140 квадратных метров
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Скоро здесь будут проводить все районные праздники и мероприятия. Фото администрации Волгограда.Скоро здесь будут проводить все районные праздники и мероприятия. Фото администрации Волгограда.
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Совсем скоро парк Аттракционов станет местом притяжения для жителей всего Тракторозаводского района, и не только. Сейчас здесь идет масштабный ремонт. Здесь полностью заменят освещение, уложат тротуары плиткой, а в центре парка появится большая новая сцена, где будут проходить все районные мероприятия и праздники.

- Летняя эстрада будет площадью свыше 140 квадратных метров с несколькими входными группами и пандусом для маломобильных групп населения. Освещать сцену будут десять прожекторов и четыре светодиодных светильника. Вдоль пешеходной территории также установят новые фонари. На площади вместо старого асфальта уложат тротуарную плитку, - рассказывает директор МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района» Александр Заборский.

А чтобы все это сохранить в целости, смонтируют систему видеонаблюдения.

Напомним, парк ремонтируют уже не первый год. Здесь уже смонтировали новое освещение и поливочный водовод, вымостили дорожки, поставили урны и лавочки. А еще высадили более 300 деревьев. В планах обновить клумбы и обустроить газонное покрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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