Ремонт дороги по мосту Волжской ГЭС ускорят: работать будут в две смены

СЕГОДНЯ 16:42 2019-06-25T16:42:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Ремонтные работы на мостовом переходе Волжской ГЭС ускорят, - такую задачу сегодня на выездном совещании поставил перед подрядчиком председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев. Дело в том, что когда рабочие обнажили старые конструкции моста, оказалось, что проблем там гораздо больше, чем предполагали.

- Сейчас основные работы идут под ездовым полотном моста. Там есть усталость и коррозия металла, поэтому вырезаются узлы и диагональные связи, чтобы их поменять, — отметил Анатолий Васильев. — В этом году ремонтируем самые поврежденные участки — при разборке конструкций на них выявлены скрытые дефекты. Приходится корректировать объемы и технические решения — например, парапет меняем на барьерное ограждение, деформационные швы будут двух типов. Чтобы успеть все сделать, работы будут вестись в две смены.

Специалисты подрядной компании «Рисна» уже очистили бетонное покрытие в подмостовой части, теперь покрывают ее специальными смесями для защиты от влаги и разрушения. Параллельно, обустраивают подмости для ремонта консолей, демонтируют перильное ограждение.

Как сообщают в администрации региона, на данный момент уже полностью завершена разборка бетона проезжей части, тротуаров, парапетов, деформационных швов; на 100% выполнены пескоструйные работы на бетонных сооружениях; демонтированы опоры освещения.

Напомним, уникальный дорожный комплекс Волжской ГЭС протяженностью 1,5 километра состоит из трех мостов: над водосливной плотиной, над самой ГЭС, а также над монтажной площадкой. Сооружение было сдано в эксплуатацию в 1961 году, после чего ни разу капитально не ремонтировалось. Работы по текущему содержанию объекта не решали накопившихся за полвека проблем: коррозия затронула металл опорных частей, растрескался бетон, пострадали деформационные швы. В 2018-м мостовой переход включили в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт рассчитан на 3 года, общая стоимость работ - 600 миллионов рублей. В 2019 году дорожное полотно и инженерные конструкции запланировано восстановить на участках протяженностью 340 метров. На эти цели выделено 125 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU