Волгоградцу дали полтора года колонии строгого режима за пьяное вождение

СЕГОДНЯ 15:54 2019-06-25T15:54:35+03:00

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Пьяный за рулем потенциальный преступник. И это не так давно прописали и в уголовном кодексе. За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения привлекают к уголовной ответственности. В Быковском районе за решеткой оказался 36-летний местный житель. Мужчина был достаточно известен в определенных кругах. Отсидел срок за кражу, браконьерство. В прошлом году его привлекли за вождение в пьяном виде. Суд дал условный срок. Но это ничему мужчину не научило. Волгоградец снова сел за баранку после пару выпитых рюмок водки. В таком состоянии он катался по поселку Зеленый. Его задержали сотрудники ГИБДД и составили протокол.

- Суд, учитывая все предыдущие его «заслуги» вынес приговор: один год и шесть месяцев колонии строгого режима. Кроме того, его лишили прав на три года, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU