2019-06-25T15:14:03+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в аварии с пассажирским автобусом погиб мужчина

Легковушка при обгоне врезалась в «Волжанин»
Екатерина МАЛИНИНА
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У водителя легковушки не было шанса выжить.У водителя легковушки не было шанса выжить.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария произошла в 14-30 25 июня в Светлоярском районе. Водитель на машине Лифан мчался в сторону Элисты. Мужчина выехал на встречную полосу, чтобы обогнать тихохода. Но волгоградец не рассчитал расстояние до встречного авто. В результате он не успел вернуться в свою полосу и столкнулся с пассажирским автобусом «Волжанин», который вез дачников из СНТ "Химик" в Волгоград. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте - шансов выжить в таком столкновении не было. Тело пришлось доставать сотрудникам МЧС – машину сильно искорежило. А вот в автобусе никто серьезно не пострадал. Пассажиры максимум получили синяки.

На месте работает оперативная группа ГИБДД. В Светлоярский район выехало руководство областной ГАИ, автотехники и следователи. Им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Авария с автобусом в Светлоярском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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