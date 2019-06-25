Под Волгоградом в аварии с пассажирским автобусом погиб мужчина

СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-25T15:14:03+03:00

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Авария произошла в 14-30 25 июня в Светлоярском районе. Водитель на машине Лифан мчался в сторону Элисты. Мужчина выехал на встречную полосу, чтобы обогнать тихохода. Но волгоградец не рассчитал расстояние до встречного авто. В результате он не успел вернуться в свою полосу и столкнулся с пассажирским автобусом «Волжанин», который вез дачников из СНТ "Химик" в Волгоград. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте - шансов выжить в таком столкновении не было. Тело пришлось доставать сотрудникам МЧС – машину сильно искорежило. А вот в автобусе никто серьезно не пострадал. Пассажиры максимум получили синяки.

На месте работает оперативная группа ГИБДД. В Светлоярский район выехало руководство областной ГАИ, автотехники и следователи. Им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/716589" frameborder="0"></iframe> Авария с автобусом в Светлоярском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU