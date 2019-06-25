2019-06-25T14:41:56+03:00
Происшествия

Под Волгоградом двухлетняя девочка выпала из окна

Ребенок облокотился о москитную сетку
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Девочка находится на лечении в больнице.Девочка находится на лечении в больнице.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Кажется, что все должны уже выучить наизусть: ребенок в комнате – закрой окно. Но не все это проверенное десятками жизней правило соблюдают. В Дубовке из окна выпал ребенок.

Семья двухлетней девочки живет на третьем этаже. Окно в квартире было открыто, от улицы комнату отделяла только москитная сетка. Она не выдержала ребенка, когда тот наклонился на нее, чтобы узнать, что творится в большом мире.

- Девочка получила после падения на землю кататравму. Ребенка на «скорой» доставили в Дубовскую районную больницу. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

По словам соседей, семья у малышки хорошая, на учете в ПДН не состоит. Видимо, мама просто не досмотрела за шустрой дочкой и та воспользовалась отсутствием контроля.

Волгоградским родителям еще раз напоминают: обезопасьте свой дом. Поставьте на окна специальные замки. Не открывайте их, когда ребенок дома. Москитная сетка не спасет от падения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В парке Аттракционов в Волгограде монтируют новую сцену
Ремонт дороги по мосту Волжской ГЭС ускорят: работать будут в две смены
Волгоградцу дали полтора года колонии строгого режима за пьяное вождение
Под Волгоградом в аварии с пассажирским автобусом погиб мужчина
Волгоградцу дали два с половиной года колонии за перевод 4 миллионов долларов в США
Волгоградским ученым предлагают побороться за премию в 200 тысяч рублей
В Волгограде перенесли автобусную остановку «улица Хиросимы»
80-летняя бабушка отдала за снятие порчи полмиллиона рублей
Успешные и красивые: в Волгограде выбрали победительниц Мисс Офис 2019
В Волгограде из-за незаконной врезки в водопровод 600 волгоградцев почти две недели сидели без воды
В Волгограде квадроцикл врезался в джип
Волгоградские пловцы стали первыми на первом этапе Кубка России
Под Астраханью тракторист проломил голову, когда делал ремонт машины
В Астрахани пристав прикинулся туристом, чтобы разоблачить аферы в турагентстве
Саранча атаковала два района Волгоградской области
В Волгоградской области в 2019-м обновят шесть кинотеатров
Волгоградских мотострелков подняли по тревоге