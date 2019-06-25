Под Волгоградом двухлетняя девочка выпала из окна
Кажется, что все должны уже выучить наизусть: ребенок в комнате – закрой окно. Но не все это проверенное десятками жизней правило соблюдают. В Дубовке из окна выпал ребенок.
Семья двухлетней девочки живет на третьем этаже. Окно в квартире было открыто, от улицы комнату отделяла только москитная сетка. Она не выдержала ребенка, когда тот наклонился на нее, чтобы узнать, что творится в большом мире.
- Девочка получила после падения на землю кататравму. Ребенка на «скорой» доставили в Дубовскую районную больницу. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.
По словам соседей, семья у малышки хорошая, на учете в ПДН не состоит. Видимо, мама просто не досмотрела за шустрой дочкой и та воспользовалась отсутствием контроля.
Волгоградским родителям еще раз напоминают: обезопасьте свой дом. Поставьте на окна специальные замки. Не открывайте их, когда ребенок дома. Москитная сетка не спасет от падения.
ИСТОЧНИК KP.RU