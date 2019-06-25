2019-06-25T13:02:19+03:00
Происшествия

Волгоградцу дали два с половиной года колонии за перевод 4 миллионов долларов в США

Он обязан заплатить штраф в 600 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина даже не пытался вернуть 4 миллиона долларов.Мужчина даже не пытался вернуть 4 миллиона долларов.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Волгограде вынесли приговор директору компании, который отправил безвозвратно в США 4 миллиона долларов.

Следователи выяснили, что мужчина заключил контракт на поставку оборудования для изготовления ювелирных изделий. Он перевел продавцу в США 3,5 миллиона рублей. Но аппаратуры так и не дождался и даже странным образом ничуть по этому поводу не переживал. он даже не попытался вернуть средства. Затем по другому контракту он также переправил американцам 588 тысяч долларов и опять-таки оставил без внимания, что иностранная фирма его обманула и оставила без товара.

Таким образом он нарушил федеральный закон, который четко прописывает, что нужно обеспечить возврат денег, если продукцию так и не ввезли на территорию России.

- Расследованием занималась следственная часть ГСУ МВД по Волгоградской области. Собранные ими доказательства позволили осудить мужчину на 2 года и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также он обязано заплатить штраф 600 тысяч рублей, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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