Волгоградским ученым предлагают побороться за премию в 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:32 2019-06-25T12:32:30+03:00

200 тысяч будут подспорьем для ученых. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Конкурс среди ученых власти проводят не первый год. Это определенный стимул к развитию, особенно у молодых ученых, которым как никогда нужна финансовая поддержка. С 1 июля администрация Волгоградской области принимает заявки на участие. Новаторам надо успеть сдать работы до 23 августа. Победителям в пяти номинациях обещают по 200 тысяч рублей на реализацию задуманных проектов.

Вот в каких разделах будут принимать работы.

1) научные и технические исследования и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся применением в производстве новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ;

2) экономика, управление и финансы;

3) разработка и практическое применение новых методов и средств в здравоохранении;

4) создание учебников и учебных пособий для образовательных организаций Волгоградской области;

5) реализованные на практике разработки по производству, переработке, хранению сельхозпродукции, рациональному использованию природных ресурсов.

Сначала все присланные на конкурс бумаги оцения с научно-технической точки зрения. Затем жюри выберет лучших. Итоги обещают подвести до 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU