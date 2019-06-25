В Волгограде перенесли автобусную остановку «улица Хиросимы»

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-25T11:55:24+03:00

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С 25 июня остановка «улица Хиросимы» на Второй продольной будет находится в другом месте. Ее перенесли ближе к перекрестку улиц Рокоссовского и Качинцев. То есть расстояние до двух ближайших остановок сделали более равномерным. Если раньше от «Телецентра» до «Хиросимы» было почти два километра, то сейчас между ними полтора, до Красных Казарм, наоборот, стало ехать дольше. С 350 метров участок удлинили до 700 метров.

Так что не удивляйтесь, если водитель вдруг проедет вашу остановку и откажется открыть дверь в привычном месте. Изменения внесли ради удобства самих волгоградцев, чтобы жителям частного сектора было меньше добираться до дома. Новое место обозначили специальными дорожными знаками.

Напомним, через этот участок проходят четыре муниципальных маршрута: №21,№25, № 20 и №35 .

ИСТОЧНИК KP.RU