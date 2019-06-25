80-летняя бабушка отдала за снятие порчи полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-25T11:23:58+03:00

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Кажется, что плакаты-предупреждения о мошенниках есть на каждом столбе. Участковые обходят бабушек на своих участках. Но пенсионерки все равно попадаются на уловки аферистов. В Волжском жертвой преступников стала 96-летняя бабулька. Женщина позвонил на городской телефон мужчина. Строгим голосом он сообщил, что ее внук стал виновником аварии и его посадят за смерть человека. Но родственника можно выручить, если вовремя передать деньги. Старушка согласилась и уже через несколько минут незнакомец забрал 400 тысяч рублей и исчез. Только после этого пенсионерка позвонила родственнику, который был жив-здоров и впервые узнал о ДТП.

Еще одну доверчивую старушку обманули в Дзержинском районе. Две незнакомые женщины пообещали снять с 80-летней волгоградки порчу. За это она отдала им 500 тысяч рублей. Но за две недели болячки так и не прошли. Поэтому бабушка пошла в полицию.

Еще одна доверчевая жнщина живет в Ворошиловском районе. Там на уловки финансовых мошенников попалась 49-летняя дама. Она перевела свои сбережения на «безопасные счета» после звонка якобы представителя ее банка.

ИСТОЧНИК KP.RU