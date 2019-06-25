Успешные и красивые: в Волгограде выбрали победительниц Мисс Офис 2019

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-25T10:53:10+03:00

Девушки поборются за место в финале и два миллиона рублей

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Белый верх, черный низ, убранные в пучок волосы доброжелательная, но официальная улыбка. Так примерно представляют типичную сотрудницу офиса. Чтобы изменить это представление и показать успешных женщин разными и красивыми в Волгограде в очередной раз прошел этап конкурса "Мисс Офис". Из десятков участниц отобрали трех: красивых, одаренных, умных, успешных. Так что девушкам пришлось не только улыбаться, но и показывать свои таланты, дефилировать в вечерних нарядах и очаровывать жюри. Кстати, в этом году выход в купальниках отменили: все-таки это не классический конкурс красоты и судить в первую очередь надо по уму.

В число лучших, по мнению жюри, вошли: Мария Обердерфер, Менеджер страхового дома «ВСК», Ольга Бакина, заместитель директора банка «ВТБ», Виктория Юдина, помощник депутата Волгоградской областной Думы.

- Я в последний момент узнала о конкурсе и решила принять участие, как вижу не зря! Если выиграю два миллиона, то очень хочу отправить своих бабушек на море, а часть суммы отдать на благотворительность, так как я волонтер приютов домашних животных и как раз недавно в волжском сгорела конюшня, поэтому деньги нужны на восстановление, - говорит Виктория Юдина, помощник депутата.

Анкеты девушек с фотографиями выложат в числе ста участниц полуфинала на сайте www.missoffice.ru. После голосования отберут 30 претенденток.

- Победительница получит два миллиона рублей и возможность стать лицом рекламной кампании учредителя и генерального спонсора конкурса – компании «Комус», - рассказали «КП-Волгоград» в оргкомитете конкурса.

Остальные - ценные призы, среди которых гаджеты, путешествия, косметика и прочие подарки от генеральных спонсоров.

ИСТОЧНИК KP.RU