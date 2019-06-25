В Волгограде из-за незаконной врезки в водопровод 600 волгоградцев почти две недели сидели без воды

СЕГОДНЯ 10:09 2019-06-25T10:09:28+03:00

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Жалобы на отсутствие питьевой воды стали приходить от жителей поселка Татьянка-2 в Красноармейском районе 10 дней назад. Люди не могли на вскипятить чайник, ни помыться. Специалисты ООО «Концессии водоснабжения» выехали на место и узнали от волгоградцев, что в кранах совсем нет напора. По их мнению, причиной стала незаконная врезка в городской водопровод. Незаконная труба вела на территорию крупного промышленного предприятия.

Сотрудники канала нашли траншею, по которой шла пластиковая магистраль. Эта труба и забирала воду у обычных жителей. Специалисты поставили заглушку и люди снова приобщились к цивилизации.

Теперь предстоит выяснить, кто же сделал незаконную врезку. Тогда можно будет предъявить иски к владельцу чужого водопровода: взыскать и за ущерб компании и за моральные страдания местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU