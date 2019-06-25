В Волгограде квадроцикл врезался в джип

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-25T09:51:24+03:00

Сейчасполиция выясняет, кто же был за рулем. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Авария произошла в 21-40 в Краснооктябрьском районе, когда на улице уже стемнело. Квадроцикл мчался по улице Хользунова в сторону улицы Еременко. Водитель слишком разогнался, и,когда машина перед ним сбавила скорость, врезался в зад «Тойоте Рав 4». В ДТП никто из джипа не пострадал. Зато водителю и пассажиру квадроцикла сильно досталось. Правда, пока не ясно, кто из них был за рулем. Оба мужчины отказались от медосвидетельствования. Их доставили в больницу.

А в Волжском пострадала 35-летняя мотоциклистка. Женщина ехала на «Кавасаки», когда ей не предоставил преимущество «Рено Логан», который выезжал с парковки магазина по улице Оломоуцкая. Дама свалилась с мотоцикла и сильно ударилась. Но от медицинской помощи она отказалась, сославшись на пару синяков.

- Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП, виновников ждет административное наказание, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU