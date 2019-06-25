2019-06-25T09:28:58+03:00
Спорт

Волгоградские пловцы стали первыми на первом этапе Кубка России

Денис Авдеев и Мария Новикова выиграли дистанцию в пять километров на открытой воде
Екатерина МАЛИНИНА
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Победитель Кубка России получит 100 тысяч рублей. Фото: Всероссийская федерация плаванияПобедитель Кубка России получит 100 тысяч рублей. Фото: Всероссийская федерация плавания
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Волгоградские спортсмены всегда были сильными в плавании на открытой воде. И еще раз подтвердили это на первой этапе Кубка России, который проходил в понедельник на Истринском водохранилище в Подмосковье. Дистанция 5 километров. В мужской гонке приняли участие 39 спортсменов со всей страны. Лучший результат показал волгоградец Денис Авдеев, который проплыл расстояние за 56 минут и 14 секунд. Вторыми пришели москвич и ярославец. Третье место получил пловец из Удмуртии.

Мария Новикова на две секунды опередила соперницу на пяти километрах. Фото: Всероссийкая федерация плавания

Мария Новикова на две секунды опередила соперницу на пяти километрах. Фото: Всероссийкая федерация плавания

Мария Новикова из Волгограда была в числе фаворитов и подтвердила свой статус. Дистанцию она проплыла за один час две минуты и двадцать пять секунд, на две секунды опередив Анастасию Крапивину из Удмуртии.

Второй этап Кубка России пройдет в Липецке 27 июля, третий - 25 августа во Владивостоке, а четвертый итоговый в Краснодарском крае в поселке Сукко. За первое место победитель получит 100 тысяч рублей, за второе 80 тысяч, за третье – 60. У волгоградцев есть отличный шанс стать первыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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