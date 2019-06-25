2019-06-25T09:09:13+03:00
Происшествия

Под Астраханью тракторист проломил голову, когда делал ремонт машины

Сейчас следователи проводят проверку
Екатерина МАЛИНИНА
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Голову мужчины сдавило тисками.Голову мужчины сдавило тисками.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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ЧП произошло еще 20 июня в селе Ватажка Володаровского района Астраханской области. Сейчас для трактористов сезон самый активно работы. У местного жителя от высокой нагрузки заглох трактор. Машина никак не хотела работать. Мужчина решил никого не звать на помощь, а самостоятельно разобраться с проблемой. Когда он ремонтировал навесное оборудование, то произошел сбор работы гидроцилиндра. Из-за этого мужчина оказался в гидравлических тисках – у него зажало голову. Выбраться он не смог. Тракторист погиб на месте. Ни родственники, ни медики ничего не смогли помочь.

Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах ЧП. Им предстоит выяснить: причина в неисправности по вине владельца или это машина изначально была с дефектом.

- По результатам проверки будет принято решение: возбуждать ли уголовное дело, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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