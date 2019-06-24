2019-06-24T20:22:24+03:00
Общество

В Астрахани пристав прикинулся туристом, чтобы разоблачить аферы в турагентстве

В итоге на директора, задолжавшего клиентам почти 5 миллионов рублей, завели пять уголовных дел
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Директрису турагентства заставили расплатиться по долгам.Директрису турагентства заставили расплатиться по долгам.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Каждое лето то здесь, то там в России «всплывают» липовые турагентства, которые наживаются на доверчивых отдыхающих. В Астрахани, например, одна из турфирм задолжала своим клиентам почти 4 миллионов 800 тысяч рублей. В УФССП России по Астраханской на исполнении уже находилось 23 исполнительных производства о взыскании с этой конторы денег в пользу пострадавших от ее действий. Приставы арестовали и продали оргтехнику, но средств расплатиться по долгам не хватило. Потом арестовали счет турагентства, но деньги на него вдруг перестали поступать, тем не менее, фирма продолжала работать. Тогда пристав пошел на хитрость.

Сотрудник УФССП пришел в турфирму якобы выбирать дорогую путевку. Разговорившись, узнал, что оплату от клиентов здесь стали принимать только наличными, чтобы миновать арестованный счет. Либо предлагали личные счета менеджеров.

Разоблачив аферу, приставы пришли в турагентство с проверкой бухгалтерии. Опросили сотрудников и установили, что директор могла расплатиться по имеющимся долгам, но не сделала этого. А значит, совершила преступный умысел. Теперь на нее завели аж пять уголовных дел по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Как рассказали «КП-Волгоград» в УФССП по региону, как только директриса услышала об уголовных делах, она тут же погасила все долги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саранча атаковала два района Волгоградской области
В Волгоградской области в 2019-м обновят шесть кинотеатров
Волгоградских мотострелков подняли по тревоге
Уже шесть волгоградцев заразились Крымской лихорадкой от клещей
На юге Волгограда заменят старый водопровод
Под Волгоградом полиция накрыла крупную базу браконьеров
Волгоградские дороги поливают четыре раза в сутки
В Астрахани следователя-взяточника отправили в колонию на три года
Волгоградцы собирали ягоды и наткнулись на ракету от «Катюши»
В сквере у больницы №7 в Волгограде уложат брусчатку, поставят 23 лавочки и высадят 128 деревьев
22-летний парень утонул в пруду под Камышином
На юге Волгограда поймали двух зэков, сбежавших из колонии
Облил бензином и подпалил: волгоградец пытался сжечь дом вместе с бывшей супругой и ребенком
«СУшки», «Тунгуски» и «летающий» танк: под Волгоградом пройдет форум «Армия-2019»
В Волгограде бывший наркополицейский заработал на сбыте наркоты 15 миллионов рублей
Под Волгоградом начальница сельской почты украла сумку денег
Волгоградская область заняла второе место в стране по количеству страховых мошенничеств
Из-за жары движение для фур перекрыли сразу в трех областях: Волгоградской, Воронежской и Ростовской
Прокатились на тракторе: пьяный астраханец сорвался с обрыва в реку вместе со своей подругой
В Волгограде после столкновения двух машин сбили пенсионерку
В Волгограде для пенсионеров проведут специальные лекции, как распознать мошенников
Из-за пьяного водителя в больнице оказался четырехлетний ребенок
Под Волгоградом мигранты жили в "Газели" прямо на поле