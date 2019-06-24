В Астрахани пристав прикинулся туристом, чтобы разоблачить аферы в турагентстве

СЕГОДНЯ 20:22 2019-06-24T20:22:24+03:00

В итоге на директора, задолжавшего клиентам почти 5 миллионов рублей, завели пять уголовных дел

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Каждое лето то здесь, то там в России «всплывают» липовые турагентства, которые наживаются на доверчивых отдыхающих. В Астрахани, например, одна из турфирм задолжала своим клиентам почти 4 миллионов 800 тысяч рублей. В УФССП России по Астраханской на исполнении уже находилось 23 исполнительных производства о взыскании с этой конторы денег в пользу пострадавших от ее действий. Приставы арестовали и продали оргтехнику, но средств расплатиться по долгам не хватило. Потом арестовали счет турагентства, но деньги на него вдруг перестали поступать, тем не менее, фирма продолжала работать. Тогда пристав пошел на хитрость.

Сотрудник УФССП пришел в турфирму якобы выбирать дорогую путевку. Разговорившись, узнал, что оплату от клиентов здесь стали принимать только наличными, чтобы миновать арестованный счет. Либо предлагали личные счета менеджеров.

Разоблачив аферу, приставы пришли в турагентство с проверкой бухгалтерии. Опросили сотрудников и установили, что директор могла расплатиться по имеющимся долгам, но не сделала этого. А значит, совершила преступный умысел. Теперь на нее завели аж пять уголовных дел по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Как рассказали «КП-Волгоград» в УФССП по региону, как только директриса услышала об уголовных делах, она тут же погасила все долги.

ИСТОЧНИК KP.RU