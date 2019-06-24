Саранча атаковала два района Волгоградской области

СЕГОДНЯ 19:53 2019-06-24T19:53:28+03:00

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Палящее солнце буквально испепеляет Волгоградскую область уже которую неделю. И, если люди от такой жары падают без сил, то для всевозможных насекомых - райская погода. Особенно для саранчи, которая уже оккупировала юг России. По данным ФГБУ «Россельхозцентр» массовое нашествие саранчовых вредителей зафиксировано сразу в нескольких регионах. Так, режим повышенной готовности введен в Республике Калмыкия на территориях Городовиковского, Ики-Бурульского, Кетченеровского, Лаганского, Приютненского, Целинного, Черноземельского и Яшкульского районных муниципальных образований; в Ростовской области – в двух сельских поселениях Заветинского района и два района в Волгоградской области. У нас на грани ЧП ситуация в Среднеахтубинском и Ленинском районах.

На данный момент заселено саранчовыми 616,55 тысяч гектаров на юге России. Почти 192 гектара из «зоны заражения» уже обработали агрохимикатами. Задействована техника - 459 единиц наземной и 42 авиаборта, - уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU