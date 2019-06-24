2019-06-24T19:06:41+03:00
Общество

В Волгоградской области в 2019-м обновят шесть кинотеатров

В шести залах установят цифровое 3D оборудование
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
Изменить размер текста:

Тех, кто живет в Волгограде, 3D кинотеатром не удивишь: в областном центре технологии идут в ногу со временем. А вот в отдаленных районах Волгоградской области многие кинотеатры не то, что не имеют современного оборудования, но даже нормальных залов. Но благодаря победе в конкурсе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в 2019-м сразу шесть кинотеатров в малых городах Волгоградской области получат средства на техническое переоснащение.

- До конца года будут модернизированы кинозалы в Центре досуга и кино города Котельниково, в Старополтавском районном культурном центре, в районном Доме культуры «Юбилейный» в Елани, в межпоселенческом социально-культурном объединении Ольховки, в районном Центре культуры и досуга «Современник» Рудни и краснослободском городском культурно-досуговом центре «Остров», - уточняют «КП-Волгоград» в региональном комитете культуры.

Кроме того, в 2019-м модернизируют культурно-досуговые центры в Киквидзенском, Ольховском, Светлоярском районах, отремонтируют центр «Современник» в Руднянском районе, дворец культуры в Михайловке и Краснослободский центр «Остров». Всего к 2024 году в Волгоградской области будет работать 26 современных кинозалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани пристав прикинулся туристом, чтобы разоблачить аферы в турагентстве
Саранча атаковала два района Волгоградской области
Волгоградских мотострелков подняли по тревоге
Уже шесть волгоградцев заразились Крымской лихорадкой от клещей
На юге Волгограда заменят старый водопровод
Под Волгоградом полиция накрыла крупную базу браконьеров
Волгоградские дороги поливают четыре раза в сутки
В Астрахани следователя-взяточника отправили в колонию на три года
Волгоградцы собирали ягоды и наткнулись на ракету от «Катюши»
В сквере у больницы №7 в Волгограде уложат брусчатку, поставят 23 лавочки и высадят 128 деревьев
22-летний парень утонул в пруду под Камышином
На юге Волгограда поймали двух зэков, сбежавших из колонии
Облил бензином и подпалил: волгоградец пытался сжечь дом вместе с бывшей супругой и ребенком
«СУшки», «Тунгуски» и «летающий» танк: под Волгоградом пройдет форум «Армия-2019»
В Волгограде бывший наркополицейский заработал на сбыте наркоты 15 миллионов рублей
Под Волгоградом начальница сельской почты украла сумку денег
Волгоградская область заняла второе место в стране по количеству страховых мошенничеств
Из-за жары движение для фур перекрыли сразу в трех областях: Волгоградской, Воронежской и Ростовской
Прокатились на тракторе: пьяный астраханец сорвался с обрыва в реку вместе со своей подругой
В Волгограде после столкновения двух машин сбили пенсионерку
В Волгограде для пенсионеров проведут специальные лекции, как распознать мошенников
Из-за пьяного водителя в больнице оказался четырехлетний ребенок
Под Волгоградом мигранты жили в "Газели" прямо на поле