В Волгоградской области в 2019-м обновят шесть кинотеатров

СЕГОДНЯ 19:06 2019-06-24T19:06:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Тех, кто живет в Волгограде, 3D кинотеатром не удивишь: в областном центре технологии идут в ногу со временем. А вот в отдаленных районах Волгоградской области многие кинотеатры не то, что не имеют современного оборудования, но даже нормальных залов. Но благодаря победе в конкурсе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в 2019-м сразу шесть кинотеатров в малых городах Волгоградской области получат средства на техническое переоснащение.

- До конца года будут модернизированы кинозалы в Центре досуга и кино города Котельниково, в Старополтавском районном культурном центре, в районном Доме культуры «Юбилейный» в Елани, в межпоселенческом социально-культурном объединении Ольховки, в районном Центре культуры и досуга «Современник» Рудни и краснослободском городском культурно-досуговом центре «Остров», - уточняют «КП-Волгоград» в региональном комитете культуры.

Кроме того, в 2019-м модернизируют культурно-досуговые центры в Киквидзенском, Ольховском, Светлоярском районах, отремонтируют центр «Современник» в Руднянском районе, дворец культуры в Михайловке и Краснослободский центр «Остров». Всего к 2024 году в Волгоградской области будет работать 26 современных кинозалов.

ИСТОЧНИК KP.RU