2019-06-24T18:23:27+03:00
Политика

Волгоградских мотострелков подняли по тревоге

Началась внезапная проверка боеготовности
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
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Сегодня утром, 24 июня, по тревоге подняли все мотострелковое соединение Южного военного (ЮВО), которое дислоцировано в Волгоградской области. К счастью, тревога не боевая. Это началась внезапная проверка боеготовности подразделений.

- Военнослужащие выполнят подготовку вооружения и военной техники к совершению марша, загрузят боекомплекты и запасы материальных средств, личный состав совершит марш в назначенные районы, - уточняют в пресс-службе ЮВО.

- Мероприятие направлено на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, - добавляют в Министерстве обороны РФ.

К проверке привлечено более 3000 военнослужащих и около 1000 боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, самоходные артиллерийские орудия «Мста-С», бронетранспортеры БТР-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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