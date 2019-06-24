Уже шесть волгоградцев заразились Крымской лихорадкой от клещей

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-24T17:12:08+03:00

Берегите себя и детей от клещей! Фото: Александр БОЙКО

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Казалось бы, жаркая погода, которая установилась в Волгоградской области в последние недели, должна была поумерить численность клещей в лесах, но кровопийцы по-прежнему свирепствуют. На данный момент уже 1453 человека обратились в волгоградские больницы с укусами клещей. Но в региональном Роспотребнадзоре уверяют, что ситуация вовсе не критическая - число укушенных не превышает среднемноголетних значений.

316 клещей, которых сняли с волгоградцев, исследовали в лаборатории управления на наличие инфекционных заболеваний. У четырех кровопийц обнаружили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. К счастью, заразиться успел лишь один укушенный.

А вот ситуация с Крымской геморрагической лихорадкой немного сложнее. На данный момент, по данным регионального Роспотребнадзора, шесть человек заразились КГЛ. К счастью, всем вовремя оказана медицинская помощь.

- При этом в области продолжаются акарицидные обработки мест массового отдыха, территорий лагерей и пастбищ, - говорят в Роспотребнадзоре.

В управлении напоминают, что при наличии заклещевленности животных необходимо обратиться к ветеринарным специалистам и провести противоклещевые обработки животных.

ВАЖНО!

Исследования клещей проводит бактериологическая лаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б, телефон 8 (8442) 36-38-41, 36-25-71.

Часы приема клещей на исследование в рабочие дни – с 8-30 часов до 15-30 часов, в выходные и праздничные дни – с 9-00 часов до 15-00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU