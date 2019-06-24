2019-06-24T17:12:08+03:00
Общество

Уже шесть волгоградцев заразились Крымской лихорадкой от клещей

С укусами кровопийц в волгоградские больницы обратились 1453 человека
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Берегите себя и детей от клещей!Берегите себя и детей от клещей!Фото: Александр БОЙКО
Изменить размер текста:

Казалось бы, жаркая погода, которая установилась в Волгоградской области в последние недели, должна была поумерить численность клещей в лесах, но кровопийцы по-прежнему свирепствуют. На данный момент уже 1453 человека обратились в волгоградские больницы с укусами клещей. Но в региональном Роспотребнадзоре уверяют, что ситуация вовсе не критическая - число укушенных не превышает среднемноголетних значений.

316 клещей, которых сняли с волгоградцев, исследовали в лаборатории управления на наличие инфекционных заболеваний. У четырех кровопийц обнаружили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. К счастью, заразиться успел лишь один укушенный.

А вот ситуация с Крымской геморрагической лихорадкой немного сложнее. На данный момент, по данным регионального Роспотребнадзора, шесть человек заразились КГЛ. К счастью, всем вовремя оказана медицинская помощь.

- При этом в области продолжаются акарицидные обработки мест массового отдыха, территорий лагерей и пастбищ, - говорят в Роспотребнадзоре.

В управлении напоминают, что при наличии заклещевленности животных необходимо обратиться к ветеринарным специалистам и провести противоклещевые обработки животных.

ВАЖНО!

Исследования клещей проводит бактериологическая лаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б, телефон 8 (8442) 36-38-41, 36-25-71.

Часы приема клещей на исследование в рабочие дни – с 8-30 часов до 15-30 часов, в выходные и праздничные дни – с 9-00 часов до 15-00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградских мотострелков подняли по тревоге
На юге Волгограда заменят старый водопровод
Под Волгоградом полиция накрыла крупную базу браконьеров
Волгоградские дороги поливают четыре раза в сутки
В Астрахани следователя-взяточника отправили в колонию на три года
Волгоградцы собирали ягоды и наткнулись на ракету от «Катюши»
В сквере у больницы №7 в Волгограде уложат брусчатку, поставят 23 лавочки и высадят 128 деревьев
22-летний парень утонул в пруду под Камышином
На юге Волгограда поймали двух зэков, сбежавших из колонии
Облил бензином и подпалил: волгоградец пытался сжечь дом вместе с бывшей супругой и ребенком
«СУшки», «Тунгуски» и «летающий» танк: под Волгоградом пройдет форум «Армия-2019»
В Волгограде бывший наркополицейский заработал на сбыте наркоты 15 миллионов рублей
Под Волгоградом начальница сельской почты украла сумку денег
Волгоградская область заняла второе место в стране по количеству страховых мошенничеств
Из-за жары движение для фур перекрыли сразу в трех областях: Волгоградской, Воронежской и Ростовской
Прокатились на тракторе: пьяный астраханец сорвался с обрыва в реку вместе со своей подругой
В Волгограде после столкновения двух машин сбили пенсионерку
В Волгограде для пенсионеров проведут специальные лекции, как распознать мошенников
Из-за пьяного водителя в больнице оказался четырехлетний ребенок
Под Волгоградом мигранты жили в "Газели" прямо на поле